Çekimler gerçeği aratmadı

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Yeni filminde kahraman özel harekat polisini canlandıran oyuncu Cemal Hünal, polis özel harekat (PÖH) üniformalarını giydi ve teçhizatları kuşandı. Çatışma, operasyon ve helikopter sahnelerinde dublör kullanmayan Hünal, özel harekat polisleriyle operasyon sahnelerini tamamladı. Filmin çekimleri gerçek operasyon sahnelerini aratmadı.Hünal'ın başrol oynadığı ve çekimleri üç hafta önce başlayan "Kızım ve Ben" isimli sinema filminin baskın, çatışma, operasyon ve helikopter sahneleri çekildi. Operasyon sahneleri için gerçek özel harekat polisleri, polis helikopteri ve dört adet zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) araç kullanıldı. Filmin yapımcıları Ferudun Özdemir, Salih Memişoğlu ve Burak Memişoğlu, İstanbul Emniyeti'ne çekimler için başvurmuştu. Filmde özel harekat polisi "Doruk" karakterini canlandıran oyuncu Hünal, gerçek polislerle birlikte operasyon sahneleri çekti. Çekimler iki emniyet müdürünün kontrolünde yapıldı. Hünal, Kilyos'ta dün yapılan helikopterli çekimlerde dublör kullanmadı. Çekimde 24 PÖH, bir polis helikopteri ve dört ZPT yer aldı.Hünal, aynı zamanda baba olan Doruk'un yaşamını izleyiciye aktarıyor. PÖH üniformalarını giyen ve ilk operasyon sahnesini bir mekâna yapılan baskın sahnesi çekimi ile tamamlayan Hünal, helikopter sahnesini de tamamladı. Hünal, operasyon sahne çekimlerinden önce ve sonra PÖH üniformaları ile çektirdiği fotoğrafları da sosyal medyada paylaştı. Fotoğraflara çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Yapımcılar İçişleri Bakanlığı'na ve İstanbul Emniyeti'ne teşekkür etti.