ABD'li aktör ve oyun yazarı Sam Shepard hayatını kaybetti. Ailesi, 77 yaşındaki sanatçının Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sam Shepard kimdir?

Pulitzer ödüllü oyun yazarı ve Oskar'a aday gösterilen Sam Shepard'ın yaklaşık 50 yıllık bir kariyeri bulunuyor

50'ye yakın oyun yazan Shepard, 1979 yılında yazdığı Buried Child adlı oyunla Pulitzer Drama Ödülü'nü kazandı.

1983 yılında Boşluktaki Kahramanlar "The Right Stuff" filmindeki performansıyla en iyi yardımcı oyuncu dalında Akademi ödüllerine aday gösterildi.

En son Netflix Telvizyon dizisi "Bloodline"da rol almıştır.

1943 yılında öğretmen bir anne ve ikinci dünya savaşında bombardıman pilotu olan asker bir babanın oğlu olarak Illinois'te doğdu.

Duarte, Calıfornia'daki liseyi bitirene kadar ülkenin pek çok yerine göç eden bir çocukluk geçirdi.

Daha lise sıralarında oyunculuk yaptı ve gezici bir tiyatro kumpanyasına katılmadan önce bir yıl tarım okudu ve daha sonra oyunlar yazmaya başlayacağı New York'a taşındı.

1970 yılında San Francisco's Magic Theater'da oyun yazarı oldu ve "The Right Stuff" filmindeki Chuck Yeager rolünün geniş çapta şöhret getirmesine kadar Holywood'da yazar olarak çalıştı

"Paris, Texas," senaryosıyla 1984 Cannes Film Festival'inde Palme D'Or ödülü kazandı.

1986'da, Akademi'ye seçildi. Oyunları Broadway ve Amerika'nın bir çok önemli bölgelerinde sahnelenmektedir.