DT, ünlü yazarların odalarını arıyor

Devlet Tiyatroları
(DT
) Genel Müdürü Nejat Birecik
, bu sene ilk kez sistematik olarak başlatılacak "okuma tiyatrosu" uygulaması hakkında bilgi verdi. Sahnede olmasını çok arzu ettikleri ancak sahneye uyarlamada zorluklar yaşanan oyunlar bulunduğuna işaret eden Birecik, "Mesela ülkemizin Shakespeare'i olarak bilinen Abdülhak Hamit Tarhan'ın 'Finten' adlı oyununu, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi'nin 'Amak-ı Hayal'ini okuma tiyatrosu yapmak istiyoruz. Devlet Tiyatroları bünyesinde 15 günde bir edebiyat söyleşileri ve okuma tiyatrolarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi. Birecik, okuma tiyatrolarının hayata geçirilmesi çalışmaları kapsamında Ulus'taki tarihi DT Genel Müdürlüğü binası içerisinde de özel bir araştırma yürüttüklerini açıkladı. Geçmişi 1930'lu yıllara kadar uzanan binanın DT tarafından kullanılmadan önce Evkaf Apartmanı olduğunu ve bu dönemde Ahmet Hamdi Tanpınar
ile Orhan Veli Kanık
'ın da orada yaşadığını anlatan Birecik, "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yaşadığı odayı tespit etmeye çalışıyoruz. O odada tiyatro okumaları, okuma tiyatrosu ve edebiyat söyleşileri yapmak istiyoruz. Aynı zamanda burada Orhan Veli Kanık da yaşamış. Onun odasında da şiir günleri yapmak istiyoruz" dedi.
OKUMA TİYATROSU NEDİR?
Okuma tiyatrosu, doğrudan sahneye uyarlanması zor olan edebi veya felsefi ağırlığı fazla eserleri oyuncuların repliklerini metinden okuyarak sahnelemeleri yöntemi olarak tanımlanıyor.
BİRECİK: PROJE BU YIL HAYATA GEÇECEK
Birecik "Tanpınar'ın burada yaşadığı sürece yazdığını var saydığımız eserlerinden birtakım izler bulmaya çalışıyoruz. Orhan Veli Kanık için de eş zamanlı araştırmalarımız sürüyor. Orhan Veli'nin odasında şiir günleri, Tanpınar'ın yaşadığı odada edebiyat söyleşileri, günleri ve okuma tiyatrosu çalışmaları yapmayı düşünüyoruz. Çünkü ikisi de burada yaşamışlar uzunca süre. Bu benim yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığım bir proje. Bu sene hayata geçireceğiz" dedi.