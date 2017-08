Broadwayli şarkıcı ve oyuncu Barbara Cook, Manhattan'daki evinde solunum yetmezliğinden dolayı 89 yaşında hayatını kaybetti.



Cook, "The Music Man," "She Loves Me" ve "Candide" müzikallerinde yer alan yıldız, 1957 yılında "The Musician Man" isimli müzikalde Tony ödülüne layık görülmüştü.

