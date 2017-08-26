Eski First Lady konsere geliyor

Carla Bruni
, yeni çıkaracağı "French Touch" albümünün tanıtım turnesi kapsamında, Piu Entertainment organizasyonu ile 13 Aralık'ta Zorlu PSM'ye geliyor. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy
'nin eşi olan sanatçı Ekim 2017'de çıkacak olan albümde "Enjoy the Silence"dan "Highway to Hell"e, tüm zamanların en sevilen şarkılarını seslendiriyor. Bruni, 1990'larda yayımlanıp klasik hale gelen parçaları zarifçe yorumluyor ve ortaya çıkan tam anlamıyla bir "Fransız dokunuşu" oluyor. Çocukluğunda keman, gitar ve piyano dersleri alan Bruni, tüm eserlerini bestelediği, sözlerini yazdığı ve gitar çaldığı ilk albümünü 2002'de yayımlamıştı. İngiliz şiirlerini müzikle buluşturan 2007'deki "No Promises," 2008'deki "Comme si de rien n'était" ve 2013'teki "Little French Songs" da dahil olmak üzere 4 albümü bulunan Bruni, dünya genelinde 3 milyondan fazla albüm satışına ulaştı.