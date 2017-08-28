Teksas Testere Katliamı filminin yönetmeni Tobe Hooper hayatını kaybetti

ABD'li korku filmlerinin efsanevi yönetmeni Tobe Hooper, Los Angeles'taki kaldığı evinde 74 yaşında hayatını kaybetti. Hooper'ın ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.





Tobe Hooper kimdir?

Senarist, yapımcı ve yönetmen olarak bilinenHooper, 25 Ocak 1943 tarihinde Teksas'ın Austin kentinde doğmuştur. 1960'lı yıllarda kariyerine kameraman olarak başladı. İlk yönetmenliğini, 1969'da yayınlanan düşük bütçeli bir hippi filmi olan Eggshells ile yaptı. 1974 yılında şiddet içeriği nedeniyle İngiltere dahil olmak üzere birçok ülkede yasaklanmış olmasına rağmen, gişede çok başarılı bir performans sergileyen kült film "Teksas Testere Katliamı" filmini çekti. 1982 yılında ise hikayesini Steven Spielberg'ün yazdığı "Kötü Ruh" filmini çekti. Ayrıca Stephen King'in yazdığı Salem's Lot'u ise TV'ye uyarladı.