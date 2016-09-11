Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın hafızalara kazınan oyuncularından Mahmut Hekimoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Mahmut Hekimoğlu, 61 yaşında hayatını kaybetti.

İki yıl önce prostat kanseri teşhisi konulan Hekimoğlu, önceki gün önce rahatsızlanmış ve Kartal Yavuz Selim Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakıma alınmıştı.

YEŞİLÇAM'IN UNUTULAN EMEKÇİLERİ

Sanatçının cenazesi yarın öğle vakti Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Adana'da 1955 yılında doğan oyuncu, "Aile Bağları", "Öç", Mahallenin Muhtarları", "Muallim Bey", "Kimyacı", "IV. Osman", "Dilan Gelin", "Çakma Hayat" ve "Girdap" isimli yapımların da aralarında bulunduğu 80'in üzerinde sinema ve dizide rol aldı.