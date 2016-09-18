ARKADAŞINA GÖNDER Meryem Uzerli'den hamilelik açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Meryem Uzerli'den lik açıklaması

  • Giriş Tarihi: 18.9.2016 15:15
Meryem Uzerli'den hamilelik açıklaması
Meryem Uzerli'den hamilelik açıklaması

Meryem Uzerli'nin dokuz ay önce aşk yaşamaya başladığı işadamı sevgilisi Alp ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alp 'ın evlilik teklifine 'evet' yanıtını veren Uzerli'den hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Uzerli'nin tatilde güneşlenirken çekilen fotoğrafında şiş karnı dikkatlerden kaçmadı. Uzerli'nin bu paylaşımı 'acaba mi' sorusunu akıllara getirdi.

"HAMİLE DEĞİLİM"

Şiş karnı ile dikkat çeken Uzerli, gelen yorumlardan sonra fotoğrafın altına dedikoduların önüne geçmek için "Hamile değilim. Çok dondurma yedim" notunu düştü. 'da yaşayan güzel oyuncu, yat şirketi sahibi sevgilisi Alp Özcan ve kızı Lara ile gününü gün ediyor.



Meryem'in Mayıs 2013'te ayrıldığı sevgilisi Can Ateş'ten 2 yaşında bir kızı var.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.