Şafak Sezer o görüntüsüyle ilgili ilk kez konuştu

Oyuncu Şafak Sezer, aylar önce bir hastanede sinir krizi geçirirken çekilen görüntülerle ilgili ilk kez açıklamada bulundu.

"KALBİME GİDEN KAS GEVŞEDİ"



Geçtiğimiz aylarda sinir krizi geçirdiği için hastaneye yatırılan Şafak Sezer, "Kas boşalması diyelim biz buna. Kas gevşedi o sırada. Kalbe giden ana kas gevşedi orada. Ana kasın da bir gerginliğe ihtiyacı var atması için bununla beraber o patlama yaşandı" ifadelerini kullandı.



"BAĞIRMAK ÇOK GÜZEL BİR ŞEY"

Ünlü oyuncu, "Toplumun içinde bağırmam yanlıştı, ama insanlar gidip dağda taşta bağırsınlar. Bence bağırmak çok güzel bir şey. Eskiden pazarda tezgahtarlık yaptığım için özlemiştim bağırmayı. Benimki de pazar yıllarından kalma" şeklinde konuştu.

Sezer, sağlık durumuyla ilgili ise "İyi olmaya çalışıyoruz. Şu anda hayatımıza taktığımız ikinci stentle devam ediyoruz" dedi.

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