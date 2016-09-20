Kırgın Çiçekler rakip tanımadı!

Yeni sezonun ilk yeni bölümü, yeni başlayan ve devam eden tüm dizilere meydan okuyarak tüm kategorilerde birinci oldu!

PAZARTESİ'NİN GALİBİ KIRGIN ÇİÇEKLER



Atv, yeni sezon dizilerine dün akşam yayınlanan Kırgın Çiçekler'le merhaba dedi. Yetimhane kızlarının hayat hikâyesini anlatan dizi tüm kategorilerde birinci oldu.





Kırgın Çiçekler 51. son bölüm tamamı - İzle!

Kırgın Çiçekler Tüm Kişilerde 7,04 izlenme oranına ve 20,30 izlenme payına, AB Sosyal Statü'de 5,10 izlenme oranına ve 15,23 izlenme payına, 20+ABC1 Statüsü'nde ise 5,68 izlenme oranı ve 16,15 izlenme payı'yla tüm kategorilerde birinci olarak yeni sezonun ilk gününde zirveye yerleşti.





Kırgın Çiçekler 52. son bölüm fragmanı - İzle!

Dizinin kadrosunda Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Mehmet Aykaç, Veda Yurtsever, Sacide Taşaner, Zeynep Irgat, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak, Aleyna Solaker yer alıyor.

Kırgın Çiçekler yeni bölümüyle 26 Eylül Pazartesi atv'de!



