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rakip tanımadı!

  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 11:26 Güncelleme Tarihi: 20.9.2016 11:38
Kırgın Çiçekler rakip tanımadı!
Kırgın Çiçekler rakip tanımadı!

Yeni sezonun ilk yeni bölümü, yeni başlayan ve devam eden tüm lere meydan okuyarak tüm kategorilerde birinci oldu!

PAZARTESİ'NİN GALİBİ KIRGIN ÇİÇEKLER

, yeni sezon lerine dün akşam yayınlanan 'le merha dedi. Yetimhane kızlarının hayat hikâyesini anlatan dizi tüm kategorilerde birinci oldu.


Kırgın Çiçekler 51. son bölüm tamamı - İzle!

Kırgın Çiçekler Tüm Kişilerde 7,04 izlenme oranına ve 20,30 izlenme payına, AB Sosyal Statü'de 5,10 izlenme oranına ve 15,23 izlenme payına, 20+ABC1 Statüsü'nde ise 5,68 izlenme oranı ve 16,15 izlenme payı'yla tüm kategorilerde birinci olarak yeni sezonun ilk gününde zirveye yerleşti.


Kırgın Çiçekler 52. son bölüm fragmanı - İzle!

Dizinin kadrosunda Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Mehmet Aykaç, Veda Yurtsever, Sacide Taşaner, , Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak, Solaker yer alıyor.

Kırgın Çiçekler yeni bölümüyle 26 Eylül Pazartesi atv'de!

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