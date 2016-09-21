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ve Kemal'in keyifli anları

  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 11:14 Güncelleme Tarihi: 21.9.2016 11:33
Ahu Yağtu ve Kemal'in keyifli anları
Ahu Yağtu ve Kemal'in keyifli anları

Eski eşi 'la bayram tatilini Bodrum'da geçiren , önceki gün oğlu Kemal'le Bebek'te son sıcak günlerin tadını çıkardı.

Kemal'in asık suratı çekerken, Yağtu ise mini şortuyla düzgün fiziğini gözler önüne serdi. Kemal'in neşesi annesiyle oyunlar oynayınca yerine geldi.



KEMALİ DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTARDI

Bebek sahilinde 2 saat vakit geçiren anne-oğul bir ara parkta oturup dinlendi. Yağtu, o anlarda oğluyla kahve içip selfie çekti. Yerinde durmayan Kemal, bir ağacın üzerine çıkıp akrobatik hareketler yapmaya başlayınca annesi onu düşmekten son anda kurtardı.

Kaynak: Takvim

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