Siz susarsınız yaptığınız iş konuşur

Emrah Erdoğan, 10 yıl aradan sonra atv dizisi 'Aşk ve Mavi: Götür Beni Gittiğin Yere'yle ekranlara döndü. Yapım, dizinin tutmayacağını düşünenlere üçüncü bölümde zirveye yerleşerek gereken cevabı verdi. 35 yıldır ününü hiç kaybetmeden yoluna devam eden Emrah Erdoğan; İstanbul'daki hayatını bırakıp dizi çekimlerinin yapıldığı Kapadokya'ya eşi Sibel Erdoğan ve oğlu Elyesa'yla birlikte gitti. Dizi setinde buluştuğumuz oyuncu, setin en disiplinlilerinden. Sanatçı, dizinin başrolünde olmasına rağmen 'Ben starım' diye kapris yapan oyunculardan değil. Her gün çekimlere en erken o geliyor. Oyuncu arkadaşlarına da her konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Alışılmış ünlülerin aksine; mütevazı ve samimi tavırlarıyla da herkesi şaşırtıyor. Sette kendisine en büyük desteği de eşi Sibel Hanım ile minik oğlu Elyasa veriyor. Emrah Erdoğan ile yıllar sonra setlere dönme kararını, yeni dizisini, eşine olan aşkını ve oğluyla ilişkisini konuştuk...

10 yıl sonra setlere döndünüz. Sizce setlerde neler değişmiş?

Elbette değişimler olmuş, özellikle teknolojik gelişimler ve değişimler var. Her şey bu zamanın teknolojisine çok güzel bir şekilde entegre edilmiş.

BAŞARILI OLMAK İÇİN DİSİPLİN ŞART

Sette kurallarınız var mı?

Ben yaptığım iş ne olursa olsun; prensipler ve iş disiplini konusunda çok hassasım. Benim bir işe başladığımda ilk önemsediğim şey budur. Çünkü ben işimi ne kadar önemsersem; o da beni o kadar önemser ve ciddiye alır. Resmin büyüğüne baktığınızda; kariyerinizin uzun soluklu olmasını istiyorsanız, mutlak ve mutlak prensipleriniz ve iş disiplininiz olmalı.

Çok ara verdiniz, hatta yurt dışına yerleşme planınız vardı. Ne oldu da bu diziyle kararınızı değiştirdiniz?

Yurt dışına sürekli gidip geliyorum yani net bir yerleşme olmadı. Yılın belli dönemlerini yurt dışında geçiriyorum. Ara verme durumuna gelince de; planlı bir ara değildi aslında. İnanmadığım bir projede sadece olmuş olmak için yer almadım, gerek de yoktu zaten. Eğer uzun zaman sonra ekranda olacaksam; o projeye çok inanmış ve güvenmiş olmam lazımdı. İşte bu projeye çok inandım ve güvendim. Yıllar sonra tekrar atv ekranlarında olmak bana çok başka bir heyecan yaşattı.

Dizide dramın yanı sıra oldukça mizahi sahneler de var. Sizin canlandırdığınız karakter de zaman zaman komik diyaloglara giriyor. Bu durum izleyiciyi şaşırttı mı?

Bence çok güzel, çok da keyifli oldu. Ben de çok sevdim. Sonuçlara ve tepkilere bakarsak, seyirci de çok sevmiş görünüyor.

Oğlunuz Elyesa ile birlikte hayatınızda neler değişti?

Elyesa, benim hayatıma bambaşka bir güzellik getirdi. Yaşantıma farklı bir anlam kattı. Hiçbir koku, evlat kokusu gibi olamaz. Rabbim güzel bir ömür nasip etsin inşallah.

BIRAKACAĞIM MİRAS ONURUM

İkinci kez baba olmaya hazırlanıyorsunuz. Bu sizin için nasıl bir heyecan oldu? Artık tecrübeli bir baba olarak yeni bebeğinizi büyütürken nelere dikkat edeceksiniz?

Evet, Allah'ın izniyle bir de kızım olacak inşallah. Çok ama çok mutluyum. İki evladımız için de, ben babaları, Sibel Hanım da anneleri olarak; güzel, ahlaklı, çalışkan, dürüst, saygılı, vatanına milletine layık insanlar olmaları için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz.

Çocuklarınıza bırakacağınız en büyük mirasınız ne olacak?

Onur, gurur ve haysiyet.

Bu kadar ara verdikten sonra yapacağınız yeni işin tutmayacağını iddia edenler oldu ama dizi zirveye yerleşerek gereken cevabı onlara verdi. Bu konuda ne diyeceksiniz?

Bu konuda susmayı tercih ederim. Sadece şunu derim; siz susarsınız, işiniz konuşur.

'Aşk ve Mavi: Götür Beni Gittiğin Yere'nin ilk bölümü dördüncü olmuştu. Fakat üçüncü bölümde ilk sıraya yerleşti. İlk bölümde hayal kırıklığı yaşadınız mı?

Bunun için söyleyeceğim tek şey şu: Biz projemize çok inandık ve güvendik. Hepimiz çok iyi olacağından emindik ve her şey planlandığı gibi gitti. Şükürler olsun Allah'a...



CUMHURBAŞKANIMIZ TÜM DÜNYAYA NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU GÖSTERDİ

Türkiye terör saldırıları nedeniyle zor günler yaşıyor. Siz ne diyeceksiniz?

Alçakça yapılan tüm terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Yüce Allah'ım tüm düşmanlarımıza karşı vatanımızı, milletimizi korusun.

Gözönünde olan biri olarak halka ne mesaj vermek istersiniz?

Bu tür dönemleri birlik ve beraberlik sayesinde atlatabiliriz. Herkesi, birlik ve beraberliğe davet ediyorum.

Cumhurbaşkanımız'ın tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tavır ve tutumlarını çok beğeniyorum ve onu yürekten destekliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin ne kadar büyük ve önemli olduğunu tüm dünyaya gösterme çabalarını da gurur duyarak destekliyorum. Tüm dünya, Cumhurbaşkanımız'ın sayesinde Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu gördü. Allah devlet büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin.



EŞİNİ İLK GÜNKÜ KADAR SEVEN BİR AŞIĞIM

Canlandırdığınız 'Ali', cezaevindeyken mektuplaştığı kıza aşık oluyor. Cezaevinden çıktıktan sonra da onunla evlenmeye karar veriyor. Siz bu aşktan yola çıkıp günümüz aşklarını nasıl yorumlarsınız?

'Sadece mektuplaşarak aşk yaşanır mı?' diye sorarsanız; buna, bu zamanda ihtimal vermiyorum. Bilmiyorum ki, belki de böyle uzaktan uzağa sevenler de vardır.

Siz nasıl bir aşıksınız?

Eşim Sibel Hanım'ı ilk günkü kadar seven bir aşığım.

Evlenmek hayatınızı nasıl değiştirdi?

Aile olmak çok güzel bir şey. Ben ailemle bir arada olduğum zaman çok mutluyum. İyi ki evlenmişim, ayrıca iyi ki Sibel Hanım'la evlenmişim.

Evde mutfağa girer misiniz?

Yemek yapmasını bilmem ama yemesini iyi bilirim. Sadece salata ve sahanda yumurta yapabilirim.

Oğlunuz ve eşinizin sete gelmesi sizi nasıl etkiliyor?

Benim için ekstra bir motivasyon oluyor. Çünkü onları çok özlüyorum.



ARADAKİ UYUM ÇOK ÖNEMLİ

Kadın başrol seçimlerinde sizin de müdahaleniz oluyor mu? Dizideki partneriniz için kriterleriniz var mı?

Başrol partner konusundaki en önemli şey, iyi bir uyumun olmasıdır. Bu proje hayata geçmeye başladığı andan itibaren gerektiği zaman bana da bilgi verdiler. Ben de bu konuda NTC Medya'nın tecrübesine inandım ve güvendim. Bu konuda da çok hassas davrandılar. Kendilerine çok teşekkür ederim.

Projenizde yer alan oyuncu arkadaşlarınızı birer cümleyle açıklar mısınız?

Başta yönetmenlerimiz Hakan Arslan ve Reyhan Pekar olmak üzere, dizinin kadrosundaki bütün oyuncuların hepsi benim için ayrı ayrı çok değerli. Bu özel ve başarılı projede onlarla çalıştığım için çok mutluyum. Ayrıca bunun bir ekip işi olduğunun farkında olan bir oyuncuyum.



35 YILDIR İSTİKRARLI OLMAK KOLAY DEĞİL

Dizi için 'Götür Beni Gittiğin Yere' adlı şarkınızı bir daha okudunuz. Uzun yıllar önce yaptığınız şarkıların hâlâ aynı etkiyi yaratması konusunda ne diyeceksiniz?

Sözü ve müziği bana ait olan 'Götür Beni Gittiğin Yere', benim de en sevdiğim şarkım. İnsanların gönlünde taht kurmuş, nesilden nesle aktarılan bu eserin sahibi olmaktan ve her dönem değerlenerek dinlenmesinden de son derece mutluyum.

Kendi tarzınız dışında ne tür müzikler dinlersiniz?

Müzik dinlemeye çok fırsatım olmasa da, kulağıma hoş gelen her tür müziği dinlerim.

Siz yönetmenlik de yaptınız. Bu kadar donanımlı olmanız çalışırken daha titiz davranmanıza neden oluyor mu?

Oyunculuk serüvenim 80'li yıllarda başladı. Sayısız sinema filmi, TV filmi, TV dizisi ve sonrasında başlayan yönetmenlik serüveni, size büyük bir tecrübe, bilgi, birikim ve öngörüyü peşinde getiriyor. 35 yıl belli bir seviyede istikrarlı kalmak, gerçekten zor bir iş. Benim projelerin her aşamasındaki titizliğimin de bunda ciddi etkisi olduğunu düşünüyorum.