Derin Mermerci'yi hayvanseverler eleştiri yağmuruna tuttu

Sokak köpekleri için yardım ederken geçtiğimiz gün kürk giymekten geri durmayan sosyetik güzel Derin Mermerci için Ömür Gedik, ‘Gerçek hayvanseverlik sadece kedi ve köpek sevmekle olmaz’ dedi. Hayvanseverler, Mermerci'nin giydiği kürkü görünce eleştiri yağmuruna tuttu.

Hayvanlar için yaptığı yardımlarla sık sık gündem olan Derin Mermerci'nin geçtiğimiz gün sansar kürkü ve timsah derisi çantasıyla yaptığı şov, olay yarattı.



"KÜRK, DERİN'E HİÇ YAKIŞMADI"



250 bin liralık kürkü ve 200 bin liralık çantasıyla 'hayvan sevgisini' gözler önüne seren sosyetik güzeli hayvanseverler topa tuttu. Mermerci'yi eleştirenler arasında en dikkat çeken isim Ömür Gedik'in sözleriydi. Gedik, sosyetik güzeli şöyle eleştirdi: "Hayvanları sevmek, sadece kedi ve köpekleri korumakla olmaz, sansar da bir hayvan timsah da... Bugüne kadar hayvanlar için yaptıklarından dolayı onu takdir ettim ama kürk, Derin'e hiç yakışmadı. Bu kıyafetiyle karşıma çıksaydı, ona iki çift laf ederdim."









Sosyetik güzel, geçtiğimiz gün 250 bin liralık sansar kürkü ve 200 bin liralık timsah derisi çantası ile böyle poz vermişti. Mermerci'nin kürkü için 60 sansar, çantası için de 3 timsah katledildi.



Kaynak: Takvim DERİN MERMERCİ'NİN HAYVAN SEVGİSİ SINIRLARI AŞTI