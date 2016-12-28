Jennifer Lopez, Rihanna'nın eski aşkı Drake ile birlikte

Uzun süre birlikte olup olmadıkları tartışılan ve sonunda ilişkileri olduğu ortaya çıkan Rihanna ve Drake ilişkisi geçtiğimiz Ekim ayında bitti. Ayrılığın ardından Drake, kısa süre önce birlikte olduğu dansçısı Casper Smart'la ilişkisine son noktayı koyan güzel şarkıcı Jennifer Lopez ile yeni bir aşka yelken açtı.

Bir süre önce dansçıcı Casper Smart'tan ayrılan 47 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulunarak Rihanna'nın eski sevgilisi Drake ile olan ilişkisini gözler önüne serdi.





Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Latin Grammy töreninde eski eşi Marc Anthony ile samimi şekilde görülen Jennifer Lopez, Drake ile aşk yaşıyor. Ünlü şarkıcı, 30 yaşındaki Drake ile samimi şekilde çekilen bir pozunu İnstagram'da paylaştı. Bir süre önce Drake ile yakınlaşan Rihanna'nın, sosyal medya platformlarında Jennifer Lopez'i takipten çıkarması dikkati çekti.

RİHANNA, DRAKE İLE AŞKINI BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIDI!

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