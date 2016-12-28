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Yeni yılda iki yeni

  • Giriş Tarihi: 28.12.2016 11:14 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016 11:23
Yeni yılda iki yeni dizi
Yeni yılda iki yeni dizi

Merakla beklenen ‘’ ve '' leri çok yakında ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Ekranın sevilen yüzlerinden Engin Akyürek, uzun bir aradan sonra '' siyle 'de izleyiciyle buluşuyor. Ünlü oyuncu dizide; müebbet hapse mahkum edilişinin 11'inci yılında mahkumiyetinden kurtulan ve geçmişinin peşine düşen 'Dağhan' karakterini canlandırıyor. Dizide Fahriye Evcen ile başrolü paylaşan Akyürek, dahil edildiği kirli oyunu bozmak için büyük bir mücadele verecek. Dizinin yayınlanan ilk teaser'ı ses getirirken, Akyürek'in Ortadoğu ve Latin Amerika'daki hayranları da yapıma şimdiden büyük ilgi gösteriyor. 'Ölene Kadar', Ocak ayında atv'de ekrana gelecek. ATV'NİN MERAKLA BEKLENEN YENİ DİZİSİ 'ÖLENE KADAR' YAKINDA EKRANLARDA Atv'nin heyecanla beklenen dizisi ''in ilk bölüm tanıtımı önceki gün izleyicisiyle buluştu. Başrollerini Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'un paylaştığı dizinin konusu ise kısaca şöyle: 5 yaşındayken annesi; babası tarafından gözlerinin önünde öldürülen ve hayatı yük gemilerinde geçen Ali (Kerem Bürsin), 20'li yaşlarda İstanbul'a gelir. Geçmişini arayan Ali, daha sonra sürpriz bir şekilde Derin'le (Leyla Lydia Tuğutlu) aşk yaşamaya başlar. BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK YAKINDA ATV'DE!

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