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hayatını mı kaybetti?

  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 14:19 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 14:23
Fatma Girik hayatını mı kaybetti?
Fatma Girik hayatını mı kaybetti?

73 yaşındaki başarılı sinema oyuncusu 'in kalça rahatsızlığı şikayetiyle gittiği hastanede ameliyata alınmasının ardından geçtiğimiz gün sosyal medyada öldüğü yönünde haberlerin paylaşılması usta sanatçının hayranlarını telaşlandırdı.

Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alan 73 yaşındaki ünlü oyuncu, kalça rahatsızlığı nedeniyle Kasım ayında ameliyat olmuş ve fizik tedavi sürecinin ardından taburcu edilmişti.

"BEN DAHA ÖLMEDİM"

Geçtiğimiz gün sosyal medyada paylaşılan ölüm haberi 'in hayranlarını üzdü. Ancak çok geçmeden bu paylaşımların asılsız olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada haberin yayılmasının ardından Girik'in telefonları saatlerce kilitlendi. Fatma Girik'i telaşla arayanlardan biri de yıllardır menajerliğini yaptığı isim Bircan Silan oldu. Silan, ünlü oyuncunun haber sonrası ilk görüşmede kendisine kahkahalar atarak şöyle dediğini söyledi: "Merak etme Bircan, ben daha ölmedim, yaşıyorum."

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