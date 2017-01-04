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50 yaşında anne oldu

DHA
  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 16:23
Janet Jackson 50 yaşında anne oldu
Janet Jackson 50 yaşında anne oldu

Popun kralı olarak bilinen efsane sanatçı Michael Jackson'un kardeşi 50 yaşında anne oldu.

Katarlı milyarder iş adamı Wissam Al Manna ile evli olan Jackson'un bir oğlu oldu. Çift bebeklerine Eissa Al Mana ismini verdi. Şarkıcının manejeri "Janet stressiz ve sağlıklı bir doğum gerçekleştirdi, şu an dinleniyor" açıklamasını yaptı.

HAMİLE OLDUĞUNU SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Evlendikten sonra dinini değiştirerek müslüman olan Jackson, 41 yaşındaki Wissam Al Manna ile 2012 yılında evlenmişti. Nisan ayında turnesini iptal eden Jacskon hayranlarına Twitter'dan yüklediği videoda hayatında "ani bir değişiklik" olduğunu söylemiş, "Bunu ilk sizin bilmeniz benim için önemli, eğer deniyorsanız bunun şu an yaptığımdan daha önemli olduğunu biliyorsunuz. Eşim ve ben ailemiz için plan yapıyoruz" açıklamasını yapmıştı. Jackson Ekim ayında hamileliğini doğrulamıştı.

JANET JACKSON TESETTÜRE GİRDİ

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