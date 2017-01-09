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Hastaneye kaldırılan 'in sağlık durumu nasıl?

İHA
  • Giriş Tarihi: 9.1.2017 15:21 Güncelleme Tarihi: 9.1.2017 15:21
Hastaneye kaldırılan Ece Erken'in sağlık durumu nasıl?
Hastaneye kaldırılan Ece Erken'in sağlık durumu nasıl?

Önceki akşam gittiği bir mekanda yediği etten zehirlenen , sabaha kadar kustu, halsizliği devam edince yayına çıkamadı.

TRT 1'deki yayınına çıkmayan , gıda zehirlenmesi nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırıldığını ve bugün sağlığına kavuştuğunu sosyal medyadan duyurdu.

HASTANEYE KALDIRILDIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ece Erken, instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam 21:00'den beri şişkinlik, gaz, sonrasında ishal ve kusma sabah 06:00'ya kadar sürdü. Yine de kanata gelip yayına çıkacaktım ama o kadar halsiz o kadar kötüyüm ki hem size yansıtmamak hem de sizi üzmemek için yayını sunması için Halit hocamdan rica ettim, kırmadı beni. Hastanedeyim, tek derdim Eymen'e geçmemesi. Salı günü yayında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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