Murat Polat ikinci kez evlendi

2010'da evlendiği Allan Hakko'dan 2015'te boşanan Azer Polat'ın oyuncu Berk Erçer ile aşk orucunu bozduğunu da, evlenmeye karar verdiklerini de ilk kez bu köşede okumuştunuz. Sıkı durun, size daha bomba bir haberim var!

Sevgilisi Berk Erçer'in evlilik teklifini kabul eden ve önümüzdeki ay nişan yüzüğünü parmağına takmaya hazırlanın Azer Polat'ın babası Murat Polat, izdivaç konusunda kızından daha hızlı davrandı!!!



DÜĞÜNE 150 DAVETLİ KATILDI



Evet, yanlış okumadınız!



Yıllar önce kızının annesi Berat Atahan'dan boşanan Murat Polat, cuma akşamı sahibi oldukları Balmumcu'daki Renaissance Istanbul Bosphorus Hotel'de ikinci kez damat oldu.



Yıllarca eski manken ve oyuncu Funda Barın ile flört eden Murat Bey, bu ilişkisinin ardından dört yıl önce Müjde Aral ile flört etmeye başlamıştı.

Ünlü işadamı, birkaç yıldır zaten 'eşim' diye tanıttığı Müjde Hanım ile ilişkisini resmiyete döktü. Zeliha Sunal'ın sahneye çıktığı ve yaklaşık 150 kişinin şahitlik ettiği düğünde kız tarafı ağırlıktaydı. Adnan Polat da, kardeşinin mutluluğuna şahitlik etti. İzdivaç konusunda kızından önce davranan Murat Bey ve eşi Müjde Hanım umarım çok mutlu olur.

AZER POLAT, BERK ERÇER'E 'EVET' DEDİ