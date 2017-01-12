Çağla Şıkel intikamını aldı!

Modellik ve sunuculuk yapan Çağla Şıkel, hem yakın arkadaşı hem de sunucu arkadaşı Alişan'dan intikamını aldı.

Hem gerçek hayatta hem de kuliste birbirlerine yaptıkları şakayla kendilerinden söz ettiren Alişan ve Çağla Şıkel son şakalarıyla yine sosyal medya'da hayranlarını güldürdüler. İki gün önce kuliste Alişan ayakkabılarını çıkartıp çorabıyla Çağla Şıkel'e dokunurken fotoğrafını sosyal medya'da paylaşmıştı.

Bunun üzerine Çağla Şıkel kuliste koltuk üzerinde uyuyan Alişan'ın suratına yoğurt dökerek "İntikam soğuk yenen bir yoğurttur guducum" notuyla sosyal medya Instagram'dan videosunu paylaştı.