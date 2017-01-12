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ARKADAŞINA GÖNDER Çağla Şıkel intikamını aldı!
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intikamını aldı!

  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 19:07 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 21:00
Çağla Şıkel intikamını aldı!
Çağla Şıkel intikamını aldı!

Modellik ve sunuculuk yapan , hem yakın arkadaşı hem de sunucu arkadaşı 'dan intikamını aldı.

Hem gerçek hayatta hem de kuliste birbirlerine yaptıkları şakayla kendilerinden söz ettiren ve son şakalarıyla yine 'da hayranlarını güldürdüler. İki gün önce kuliste Alişan ayakkabılarını çıkartıp çorabıyla Çağla Şıkel'e dokunurken fotoğrafını sosyal medya'da paylaşmıştı.

Bunun üzerine Çağla Şıkel kuliste koltuk üzerinde uyuyan Alişan'ın suratına yoğurt dökerek "İntikam soğuk yenen bir yoğurttur guducum" notuyla sosyal medya 'dan videosunu paylaştı.

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