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'dan evlilik açıklaması

  • Giriş Tarihi: 15.1.2017 13:44
Burcu Esmersoy'dan evlilik açıklaması
Burcu Esmersoy'dan evlilik açıklaması

Evlilik teklifi aldığı bir buçuk yıllık sevgilisi ’dan ayrılan sunucu ’dan şaşırtan bir açıklama geldi.

Bir buçuk yıl birliktelik yaşadığı 'dan ayrılık kararı alan Esmersoy, evliliğe sıcak bakmadığını ve tekrar evlenmek istemediğini söyledi.

"EVLİLİK TEKLİFİ BEKLENTİM OLMADI"

2006'da evlendiği İtalyan 'dan ihanet yüzünden boşanan Esmersoy, "Artık mutsuz olduğumu düşündüğüm yerden kaçıyorum. Evlilik teklifi beklentim hiçbir zaman olmadı. Bir kez evlendim yetti. Ben domatesli pilav seviyorum, salçalı pilav yemem. Çünkü onunla mutlu olamam" dedi.



Esmersoy, Ferrari'de yöneticilik yapan Cusimano'dan ayrılık sürecinde ihanete uğradığını açıklamış, Cusimano ise Esmersoy'u ilgisizlikle suçlamıştı.

Kaynak: Güneş

BURCU ESMERSOY EVLENMEKTEN KAÇTI EVLİ SEVGİLİ BULDU!

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