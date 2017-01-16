Milli İvedik

Şahan Gökbakar’ın yeni filmi Recep İvedik 5, 16 Şubat tarihinde vizyonda! İvedik, bu kez milli forma giyerek izleyiciyi kahkahaya boğacak

İKİ KARDEŞ YAZDI

Merakla beklenen fenomen film Recep İvedik 5'in ilk görüntüleri ortaya çıktı. Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan ile birlikte kaleme aldığı filmde İvedik, kendini milli takımın yurt dışında katıldığı bir organizasyonun içinde bulacak.



HALTERDEN GÜLLEYE...

Kahramanımız bu kez tüm hünerlerini milli takım forması altında gösterecek. Gülleden güreşe, halterden uzun atlamaya kadar her alanda mindere, ringe çıkacak olan İvedik, yaşadığı komik maceralarla herkesi güldürecek.



EN GARİP SON GÖREV

Filmde İvedik, ölen komşusu İsmet için taziyeye gidiyor. İsmet'in eşinin durumunu gören İvedik, dostunun son görevini yerine getirmek için yola çıkıyor ve olanlar oluyor.

