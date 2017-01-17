Akalın'dan Reina katilini yakalayan polise 'moral konseri' çağrısı

Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden teröristin yakalanmasının ardından ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından, "Polise dev bir moral konseri yapalım" diyerek ünlüler camiasına çağrıda bulundu.

Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden terörist Abdulkadir Masharipov'un dün gece yakalanmasının ardından, sosyal medyada tepksini dile getirenler arasında Demet Akalın da vardı. Ünlü şarkıcı sadece yorum yapmakla kalmadı, bir de sanat camiasına çağrıda bulundu.

"BİR ŞEYLER YAPALIM"

'Türk polisi yakalar' etiketiyle fotoğraf paylaşan Akalın, "Dev bir moral konseri yapalım polislerimize herkes gelsin şarkıcılar birer şarkı söylesin, dizi sanatçıları sunsun. Valla bir şeyler yapalım haklarını ödeyemeyecekmişiz gibime geliyor." ifadelerini kullandı.



İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı:



