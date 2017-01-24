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Azra Akın bu defa takipçilerini şaşırttı

  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 19:34 Güncelleme Tarihi: 24.1.2017 19:41
Azra Akın bu defa takipçilerini şaşırttı
Azra Akın bu defa takipçilerini şaşırttı

Sosyal medya hesabından çoğunlukla keyifli paylaşımlarda bulunan Azra Akın, bu defa takipçilerini şaşırttı.

Geçtiğimiz yıl paylaştığı dans videosuyla renkli kişiliğini ortaya koyan Azra Akın, son paylaşımında ise çocuksu yanını gözler önüne serdi.

Gözleri dolu dolu bir şekilde selfie çeken ve bunu takipçileriyle paylaşan Akın, altına düştüğü notla gözyaşlarının sebebini açıkladı.

İzlediği bir çizgi filmden (Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?) etkilenen Azra Akın, "Her seferinde saçma sapan ağlayacak mıyız bu çizgi filmi izlerken? İyi geceler" ifadelerini kullandı.

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