Emel Müftüoğlu'nun paylaşımına takipçilerinden tepki yağdı

Ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu sosyal medya hesabından evinde dolaşan ceylanın fotoğrafını paylaşıp altına "Mercan geldi, hoş geldi. Bu kadar evcil ceylan göreniniz var mı?" notunu düştü. Müftüoğlu'nun bu paylaşımına takipçilerinden tepki dolu mesajlar yağdı.

Ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu, önceki gün Instagram sayfasında evde dolaşan bir ceylanın fotoğrafını paylaştı ve altına "Mercan geldi, hoş geldi. Bu kadar evcil ceylan göreniniz var mı?" yorumunu yaptı.



"ONUN YERİ EV DEĞİL"

Müftüoğlı'nun bu paylaşımı göre takipçileri evinde ceylan beslediğini düşündü ve şaşkınlığını dile getiren yorumlarda bulundu. Hayvanseverler bu duruma tepki gösterdi ve "O hayvanın yeri ev değil, doğaya daha çok yakışır" mesajları atarak sanatçıya ceylanı doğal ortamına bırakmasını öğütledi.

Ceylanı görüntülediği evin kendisinin olmadığını söyleyen Emel Müftüoğlu ise bir televizyon programına katılarak "Burası Silivri'de bir arkadaşıma ait çiftlik evi, benim evim değil... Hayvanlar evcileşmiş. Evin içinde dolaşıyorlar. Bana 'Doğaya daha çok yakışır' şeklinde mesajlar atıldı ama doğadalar zaten" açıklamasında bulundu.



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