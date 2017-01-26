Ece’den eski eşine haciz

Ece Erken, oğlunun 4 bin lira olan nafakasını aylardır ödemeyen eski eşi Serkan Uçar’a haciz işlemi başlatılması için dava açtığını açıkladı

TEK CELSEDE BOŞANDI

ECE Erken'den eski eşi Serkan Uçar'a haciz şoku! Erken, 2015'te tek celsede boşandığı Uçar ile oğulları Eymen'in nafakası yüzünden davalık oldu. Uçar, 6 bin lira olan nafakayı ve bakıcı masraflarını karşılamadı.



NAFAKAYI DÜŞÜRMÜŞTÜ

Erken, anlaşma yoluna giderek 6 bin lira olan nafakayı 4 bin liraya düşürüp oğlunun bakıcı masrafını da kendisi karşılamayı kabul etti. Ancak Uçar, düşürülen nafakayı da ödemedi. Erken, haciz işlemi başlatılması için dava açtığını söyledi.



Ece Erken: "Oğlumun bakıcı masrafı 4 bin lira. Buna rağmen 6 bin lira olan nafakayı 4 bin liraya düşürdüm. Ancak Serkan ödeme yapmıyor."