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ile gizlice boşandı

  • Giriş Tarihi: 26.1.2017 11:51 Güncelleme Tarihi: 26.1.2017 11:54
Scarlett Johansson ile Romain Dauriac gizlice boşandı
Scarlett Johansson ile Romain Dauriac gizlice boşandı

Dünyaca ünlü Danimarka asıllı Amerikalı oyuncu , Fransız gazeteci ve sanat simsarı kocası ile olan üç yıllık evliliğine sessiz sedasız noktayı koydu.

People ve US Weekly dergilerinde yer alan haberlere göre 32 yaşındaki Johansson ile 34 yaşındaki Dauriac, geçtiğimiz yılın yaz aylarında yollarını ayırdı.

BOŞANDIĞINI HERKESTEN GİZLEDİ

2014 yılında evlenen çiftin, 2 yaşında Rose adını verdikleri bir kız çocukları bulunuyor. Özel hayatıyla ilgili açıklama yapmaktan hoşlanmayan bu haberi yaz aylarından bu yana medyadan gizlemeyi başardı.

GİZLİ AYRILIK YÜZÜKLE ORTAYA ÇIKTI

Ancak, nişanlandığı günden beri parmağından hiç çıkarmadığı yüzüğünün artık yerinde olmadığı dikkat çekince haber de ortaya çıktı. Scarlett Johansson ve , son olarak geçtiğimiz Paris'te faaliyete geçen kendilerine ait gurme mağazasının açılışında bir araya gelmişlerdi. Ryan Reynolds, 2012 yılından bu yana Blake Lively ile evli. Çiftin, 2 çocuğu bulunuyor.

Scarlett Johansson, ilk evliliğini aktör Ryan Reynolds ile yapmıştı. 2008 yılında başlayan evlilik 2011'de sona erdi.

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