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ile boşanamadı

İHA
  • Giriş Tarihi: 27.1.2017 13:44 Güncelleme Tarihi: 27.1.2017 13:47
Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşanamadı
Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşanamadı

Eski manken ile boşanma davası açtığı 11 yıllık eşi eski milli basketbolcu bugün hakim karşısına çıktı. Çiftin Aile Mahkemesi'ndeki boşanma davası ertelendi.

ile iki çocuğunun babası 'ın İstanbul 14'üncü Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasının ilk duruşması görüldü.

DURUŞMAYA KATILMADILAR

Gizlilik kararı alınan ve çekişmeli olarak görülen davanın ilk duruşmasına İbrahim Kutluay ve Demet Şener çifti katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Yaklaşık 2 saat süren duruşmada taraf avukatları delil ve tanıklarını mahkemeye bildirdi. Duruşma ertelendi.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay çifti, 11 yıl önce Çırağan Sarayı'nda evlenmişti. Bu evlilikten 2 çocuk dünyaya getiren Demet Şener, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını" gerekçe göstererek geçtiğimiz aylarda boşanma davası açmıştı.

DEMET ŞENER'DEN DURUŞMA ÖNCESİ KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

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