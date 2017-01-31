‘Aşk ve Mavi’nin setine ziyaretçi akını

Çekimleri Kapadokya'da devam eden, cuma günleri atv ekranlarında yayınlanan 'Aşk ve Mavi: Götür Beni Gittiğin Yere' dizisi; bölge turizmini de canlandırdı. Dizinin seti her gün hayranlarının akınına uğruyor. Emrah Erdoğan ve Burcu Kıratlı'nın başrollerini paylaştığı, Kenan Bal, Işıl Yücesoy gibi duayen isimlerin de rol aldığı dizi, yöre halkı tarafından da ilgiyle karşılanmıştı. Aşıklar Beldesi olarak da anılan Kapadokya'nın eşsiz güzelliğini ekranlara taşıyan diziyle birlikte bölgeyi merak eden turistler, çekim yapılan konağı ve 'Mavi'nin dükkanını ziyaret ediyor.