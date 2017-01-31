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'daki anını anlattı: Korumama 'sık' dedim!

  • Giriş Tarihi: 31.1.2017 10:57 Güncelleme Tarihi: 31.1.2017 11:03
Demet Akalın Beykoz'daki saldırı anını anlattı: Korumama 'sık' dedim!
Demet Akalın Beykoz'daki saldırı anını anlattı: Korumama 'sık' dedim!

İstanbul Anadolu Hisarı'ndaki ünlü bir restoranda yaşanan silahlı sırasında mekanda bulunan , konuk olduğu radyo programında korku dolu o anları anlattı.

İstanbul Anadolu Hisarı'ndaki ünlü bir restoranda silahlı meydana geldi. O sırada 'da orada olduğu ortaya çıktı. Akalın korku dolu anları anlattı.

O ANLARI ANLATTI

İstanbul Beykoz Anadolu Hisarı'ndaki ünlü bir restoranda meydana geldi. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı biliniyor. Ünlü sanatçı Demet Akalın da o sırada mekandaydı. Ünlü sanatçı yaşadığı korku dolu anları bir radyo programında anlattı:

"KORUMAMA 'SIK' DEDİM"

"Camlar kırılıyor film gibi, on metre ötemde oluyor! Herkes çığlık kıyamet... Allah'tan benim koruma yanımda. Silahını çıkarttı. Ben buna diyorum ki sık. Zannediyorum ki Rena'daki gibi birisi bizi tarıyor herhalde. Camlar herkesin suratına fırladı."

SALDIRI ANINDA DEMET AKALIN DA ORADAYDI!

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