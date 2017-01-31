Erkan Petekkaya’dan zeybek şov!

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, önceki akşam yakın arkadaşı avukat Çağdaş Çelik ile Tuğçe Karaöz'ün düğününe katıldı. Wyndham Grand Istanbul Levent'te gerçekleşen düğünde; çiftin nikah şahitliklerini Petekkaya'nın yanı sıra Merve Özbey ve Ferman Toprak gibi ünlü isimler yaptı. Özbey ile Toprak, düğünde sahneye çıkarak şarkılar da söyledi. Erkan Petekkaya, damat Çağdaş Çelik ile zeybek oynarken, daha sonra orkestraya geçerek darbukayla şov yaptı. Ünlü oyuncu, yeni evli çift için 'Divane Aşık Gibi' türküsünü de söyledi. Ferman Toprak da sahnedeki Petekkaya'nın yanına giderek başından aşağıya dolar yağdırdı. Petekkaya, eşi Didem Petekkaya ile evlendikleri gün yaşanan komik bir olayı anlatarak konukları kahkahaya boğdu: "Nikah kıyılırken Didem'i yanlışlıkla üç kez öptüm. Nikah şahidimiz Abdülkadir Aksu da 'Gençler çok hızlı çıktı!' dedi."