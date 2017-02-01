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'in oğlunun dadısına ödediği maaş ortaya çıktı

  • Giriş Tarihi: 1.2.2017 14:36 Güncelleme Tarihi: 1.2.2017 14:41
Ece Erken'in oğlunun dadısına ödediği maaş ortaya çıktı
Ece Erken'in oğlunun dadısına ödediği maaş ortaya çıktı

Sunucu 2014 yılında nikah masasına oturduğu ve 1 yıl evli kaldığı kendisinden 11 yaş küçük galerici eski eşi r ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erken, 4 yaşındaki oğlu Eymen'in dadısına aylık 5 bin lira maaş verdiği iddialarını yalanlasa da yaptığı son açıklamayla gerçek ortaya çıktı.

Erken, aylık 6 bin liralık nafakayı 4 bin liraya düşürüp oğlunun her masrafını kendisi üstlendi. Ancak Uçar, buna rağmen nafakayı ödemedi.

5 BİN LİRA ÖDEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

4 bin liralık nafaka için "Dadısının maaşı bile değil" diyen sunucu, Filipinli bakıcısının maaşını da böylece ilan etti. Geçtiğimiz yıl dadıya 5 bin TL maaş ödediğini yalanlayan Erken, şimdi bunu kendi ağzıyla itiraf etmiş oldu.

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