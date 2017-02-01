Müge Anlı'dan rekor ceza ile ilgili ilk açıklama

RTÜK, tüm Türkiye'de seri katil Atalay Filiz aranırken, 3 Haziran'da insan kaçakçıları 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'e canlı telefon bağlantısı gerçekleştirdiği için programa 1 milyon 320 bin liralık rekor para cezası kesti. Bugüne kadar ATV'de sabah kuşağında bir çok cinayeti aydınlatan, kaybolan ve ailesini arayanları bulup kavuşturan başarılı gazeteci Müge Anlı programında rekor cezayla ilgili açıklamalarda bulundu.

RTÜK, tüm Türkiye'de seri katil Atalay Filiz aranırken, 3 Haziran da insan kaçakçıları 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'e canlı telefon bağlantısı gerçekleştirdi diye programa 1 milyon 320 bin lira para cezası kesti. İnsan kaçakçılarını canlı yayına bağladığı için RTÜK tarafından 1 milyon 320 bin lira para cezası verilen başarılı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, "Yine olsa yine aynı şekilde davranırım" dedi.

"YİNE OLSA YİNE AYNI ŞEKİLDE DAVRANIRIM"



Anlı, dünkü programında ceza ile ilgili şunları söyledi: "Ben orada aldığımız cezanın doğru olduğuna inanmıyorum. Zaten öyle düşünseydim o konuşmayı yapmazdım. Yine olsa yine aynı şekilde davranırım. Ben bir gazeteciyim. Benim için önemli olan bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek, biz üzüm yemek derdindeyiz. Katili bulmanın, kaybımızı bulmanın derdindeyiz."





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