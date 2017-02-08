Esra Erol’dan rakip programlara açık fark!

Esra Erol’un, evlilik programı yapan rakiplerinden Zuhal Topal, iki sezon içerisinde iki çifti, Seda Sayan ise üç sezonda 16 çifti evlendirdi. Erol ise şimdiye kadar 329 çifti evlendirerek rakiplerini geride bıraktı

Yedi yılda 329 çift, Esra Erol'da 'evet' diyerek hayatlarını birleştirdi. Bugüne kadar yüzlerce mutlu yuvanın kurulmasına vesile olan ve uzun süredir ekranlarda yer alan Esra Erol, gelin ve damat adaylarını buluşturmaya devam ediyor. Birçok çifti tanıştırıp evlendiren Erol, her geçen gün daha çok çiftin mutluluğuna vesile oluyor. Mutlu yuvaların kurulmasını sağlayan başarılı sunucu, şimdiye kadar 329 çifti evlendirdi ve çiftlerin birçoğu çocuk sahibi oldu. 'Esra Erol'da programıyla atv ekranlarında seyirciyle buluşan Erol, bu sezon başından itibaren üç çifti daha nikah masasına oturttu.



RAKİPLERİNE AÇIK ARA FARK ATTI

Esra Erol'un rakiplerinden Zuhal Topal; iki sezon içerisinde iki çifti, Seda Sayan ise üç sezonda 16 çifti evlendirerek yuva kurmalarına aracı oldu. Erol ise şimdiye kadar evlendirdiği 329 mutlu çift ve bu çiftlerden dünyaya gelen 61 çocukla, rakiplerine açık ara fark atarak evlilik programındaki başarısını ve güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı. Esra Erol'un, kendisi de eşi Ali Özbir ile 2010 yılında 'Esra Erol'da Evlen Benimle' adlı programda evlenmişti. Erol, kendisine programının gerçek olup olmadığını soranlara şöyle yanıt veriyor: "Bana her zaman sorulan bu soruya şu yanıtı veriyorum: Tam yedi yıl önce ben de bu programda evlendim." Esra Erol, çok fazla kişiyi evlendirmek yerine mutlu yuvalar kurulmasını temenni ediyor.





ESRA EROL EŞİNE KENDİ PROGRAMINDA 'EVET ' DEMİŞTİ

