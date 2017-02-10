Burcu Güneş: Dış güçler birliğimizi bozmak için uğraşıyor

15 Temmuz'da birlik ve beraberlik vurgusu yapan ünlü sanatçı Burcu Güneş referandum sürecinde Yenikapı ruhunun korunması gerektiğini belirterek “Sosyal medya terörünün tuzağına düşmemeliyiz”dedi.

Türkiye'nin en güçlü yorumcularından Burcu Güneş, kariyerini ve gündemi Akşam Gazetesi'nden Tuba Kalçık'a anlattı.



"BİRLİK İÇİN YAZDIM"

15 Temmuz sonrasında milli birlik ve beraberlik mesajı vermek için 'Birliğe Ulaş'ı yazdınız.

'Birliğe Ulaş'ı 7 sene önce yapmıştım. Ama bu şarkıya albümlerimde yer verememiştim. Mevlana şiiri ile yola çıktığım bu eseri, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından birlik mesajı vermek amacıyla 29 Ekim'de halkımızla paylaştım.

Avrupa'yı sık sık ziyaret ediyorsunuz. 15 Temmuz'da yaşananları Batı'ya daha iyi anlatmak için nasıl bir yol izlenmeli?

Müziğim üzerinden ülkemizi daha iyi tanıtmayı elbette hedefliyorum. Mevlana'yı zaten tüm dünya tanıyor. Mevlana şiiri olan 'Birliğe Ulaş' şarkımı İngilizce söyleyeceğim bir projede yer almayı çok isterim. Kardeşliğimizi sürdürmeliyiz.



"REFERANDUMDA SOSYAL MEDYA TERÖRÜRÜNE DİKKAT!"

Son günlerin en önemli konularından biri de Anayasa değişikliği. Türkiye referanduma gidiyor. Sizin görüşünüzü alabilir miyim?

Her kişiye ve karara saygı duyuyorum. Yakaladığımız birlik ve beraberliği referandum sürecinde de sürdürmemiz gerekiyor. Ortak değerlerimiz bizi ayrıştıran değil, birleştiren unsurlardır. Bu süreçte sosyal medyadan bazı terör örgütleri de gerçek dışı paylaşımlarda bulunup toplumumuzu bölmeye, kutuplaştırmaya yönelik çalışmalar yapıyor olabilir. Dikkat etmeliyiz. Referandumda son sözü halkımız söyleyecek. Sandıktan çıkacak karara saygı duyarak, barış ve sevgi içinde yaşamaya devam etmeliyiz.