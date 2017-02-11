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40 yıllık boksör gibi

OKAN FİLİZÇAY
  • Giriş Tarihi: 11.2.2017
40 yıllık boksör gibi
40 yıllık boksör gibi

Uzun süredir dersleri alan oyuncu , performansıyla 40 yıllık sporculara taş çıkardı. Caddebostan'daki bir spor salonunda kick boks eğitmeni Ömer Büdün'den ders alan Borak, tekniği ve kondisyonuyla görenleri şaşırttı. Ünlü oyuncu, boyu aşan tekmeleri ve sert yumrukları peş peşe sıraladı. Enerjisini artırmak için kick boks'a başladığını söyleyen güzel oyuncu, şöyle konuştu: "Boks ile çok iyi kardiyo yapmış oluyorsun. Çok iyi kardiyo yapmış oluyor insan doğrusu... Stres atmak için de bire bir. Deşarj oluyor insan bu sporla uğraşınca..."

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