Gülşen'in doğum sonrası görenler gözlerine inanamadı

10 Ocak’ta oğlunu dünyaya getirdikten sonra 12 kilo veren Gülşen, önceki akşam da formundaydı. Ünlü popçu, sahnede yerinde hiç durmadı.

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen '5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri' önceki akşam Zorlu PSM'de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Geceye 10 Ocak'ta oğlu Azur Benan'ı kucağına alan Gülşen damgasını vurdu.



BİR AY ÖNCE OĞLUNU KUCAĞINA ALDI AMA...

Derin göğüs dekolteli parlak işlemeli siyah kostümüyle göz kamaştıran ünlü popçu, 1 aylık anne olmasına rağmen oldukça da enerjikti... Bu arada gecede ödül alan Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu da "Bütün sanatçıları çok seviyorum ama içlerinden birini en çok sevdim" diyerek güzel popçuyu sahneye davet etti.



"26 GÜNDE NASIL 12 KİLO VEREBİLİR?"

Doğum yaptıktan son 26 günde 12 kilo veren şarkıcı Gülşen'in durumunu yorumlayan Ebru Destan, "Gülşen insan mı? Bir insan 26 günde nasıl 12 kilo verebilir? Şaka gibi..." diyerek şaşkınlığını ifade etti.

POPÇU GÜLŞEN DOĞUM SONRASI İLK KEZ SAHNEDE!