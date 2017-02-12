İrem Derici estetik operasyon iddialarını doğruladı

Geçtiğimiz ay bıçak altına yatarak göğüs estetiği yaptırdığı ortaya çıkan sevilen şarkıcı İrem Derici konuk olduğu bir canlı yayın programında iddiaları doğruladı.

Son dönemde verdiği kilolalarla dikkat çeken ünlü popçu İrem Derici'nin geçtiğimiz ay Fulya'da bir özel hastaneye giderek estetik operasyon geçirdiği iddia edilmişti. Derici, konuk olduğu canlı yayın programında bir izleyicinin yönelttiği "Silikonları kaça yaptırdın?" sorusu karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı.



"GİZLEMEK İSTİYORDUM AMA..."

Verdiği dobra cevaplarla tanınan ünlü popçu, olayı geçiştirmek yerine, "Bende bir sıkıntı yok. Bunları konuşabilirim, biliyorsun beni" cevabını verdi. Derici daha sonra estetik operasyon geçirdiği iddialarını doğrulayarak "Operasyonu gizlemek istiyordum fakat o gün Gülşen iki üst katımda oğlunu dünyaya getirdiği için hastaneye ziyarete gelenler durumumu öğrendi." şeklinde açıklamada bulundu.





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Verdiği kilolarla herkesi şaşırtan İrem Derici'nin son görüntüsü



İREM DERİCİ BIÇAK ALTINA YATTI

İREM DERİCİ 50 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

İREM DERİCİ İLE DİDEM ŞAHİN İLK KEZ AYNI KAREDE