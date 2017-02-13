Aleyna Tilki’yi affetti

Aleyna Tilki, arasının açık olduğu Demet Akalın’a “O benim idolüm, kendisini çok seviyorum” diyerek barış çubuğu uzatmıştı. Akalın, genç meslektaşını affetti: Aferin ona!

'DAYANAMIYORUM'

Müzik dünyasının iki ünlü ismi arasındaki kavga tatlıya bağlandı. Her şey Demet Akalın'ın "Bu kızın sesine dayanamıyorum" demesiyle başladı. Aleyna, Twitter'a "Kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından rahatsız olmaz" yazdı. Bu söz gerginlik yarattı.



'KÜS KALMAYALIM'

Ancak Aleyna geri adım atıp "Ben Demet Abla'yı seviyorum, o benim idolüm" dedi. Akalın, önceki gün Kuruçeşme Fahham çıkışı kendisine zeytin dalı uzatan Aleyna'yı afettiğini açıkladı: "Aferin Aleyna'ya. Ne güzel, ben de onu seviyorum. Küs kalmamak lazım."



ALEYNA: 'OKULDAN ATILMADIM'

Aleyna Tilki, sabah. de'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Okuldan sınav kağıdımı paylaştığım için uyarı aldım ama atılmam gibi bir şey söz konusu değil." Tilki, evine daha yakın bir okula kaydını aldırmak için harekete geçtiklerini söyledi.



