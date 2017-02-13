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ile 'den güzel haber

  • Giriş Tarihi: 13.2.2017 15:52 Güncelleme Tarihi: 13.2.2017 15:58
Volkan Demirel ile Zeynep Demirel'den güzel haber
Volkan Demirel ile Zeynep Demirel'den güzel haber

Milli kaleci ile 2010 yılında nikah masasına oturduğu eski Belçika güzeli eşi cephesinden mutlu bir haber geldi. Zeynep Demirel, sosyal medyadan üç aylık hamile olduğunu duyurdu.

2010 yılında Belçika Güzeli Zeynep Sever'le nikah masasına oturan ve 3 yıl önce de kızı Yade'yi kucağına alan Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi , ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.

"BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Şu günlerde kurduğu youtube kanalının heyecanını yaşayan ve birbirinden renkli videolar paylaşmak için çarşı pazar dolaşıp püf noktaları paylaşan 27 yaşındaki , hamile olduğunu açıkladı. Demirel, "Bizim için sürpriz oldu. Beklemediğimiz bir anda haberi aldık. Şu anda 3 aylık hamileyim" dedi.

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