Güngören seninle gurur duyuyor

Recep İvedik’e, Güngören sevgisi! Güngörenspor başkanı ve futbolcular, filminin galasında Şahan Gökbakar’a özel forma hediye etti

DAVET ETTİLER

Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Recep İvedik 5'in galası, Kanyon'da yapıldı. Geceye, İvedik'in filmde yaşadığı semt olan Güngören damga vurdu. Güngörensporlu futbolcular ve kulüp başkanı Hakan Cengiz, Gökbakar'a forma verip maçlarına davet etti.



BÜYÜK HEYECAN

Gökbakar, galaya "Uğurum" dediği eşi Selin Gökbakar ile gitti. Ünlü komedyen, "Hem yeni filmim var, hem de eşim doğum yapacak, kızım olacak. Heyecanım büyük" dedi. Büyük ilgi gören gala sırasında salonlardan kahkaha sesleri yükseldi. Film, yarın vizyonda.



'MAÇA GELECEĞİM'

Şahan Gökbakar, Güngörenspor'un maçını izlemek için 15 Temmuz Şehitler Stadyumu'na gitme sözü verdi.



Şahan Gökbakar, galaya katılan Mustafa Ceceli için "O benim ilkokul arkadaşım" dedi. Kardeşi Togan ve eşi Selin Gökbakar ile poz verdi.



Gökbakar'ı heyecanlı gününde komşusu ve kankası Engin Altan Düzyatan da yalnız bırakmadı.