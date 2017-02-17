Tamer Karadağlı: Ülkemi çok seviyorum

Türkiye'ye zarar verecek her şeyin karşısında olduğunu belirten ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, "Güçlü bir ülke olduğumuzdan bize zarar vermek için çok büyük oyunlar oynanıyor. Bu nedenle dış dünyada dostumuz yok" diye konuştu.

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı sanattan siyasete merak edilen her şeyi ve ülke gündemini Akşam Gazetesi'nden Tuba Kalçık'a anlattı.





"TÜRKİYE'NİN ÇOK GÜÇLÜ BİR ÜLKE OLDUĞUNU DÜNYA DA KABUL EDİYOR"

Ülkemizdeki terör olaylarına karşı başta Avrupa olmak üzere bazı ülkelerin ikircikli bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülkemizin terör olaylarından zarar görmesinden dolayı içim kan ağlıyor. Ülkemize zarar verecek her şeyin karşısında yer alırım. Avrupa ve Amerika'nın tutumunu 15 Temmuz'da da gördük. 15 Temmuz darbe girişiminin olacağından Amerika gibi dünyanın en güçlü istihbarat servisine sahip bir ülkenin önceden haberinin olmaması bence mümkün değil. Dış dünyada Türkiye'nin çok dostu yok. Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu bugün dünya da kabul ediyor. Güçlü bir ülke olduğumuz için de bize zarar verecek büyük oyunlar oynanıyor.

"BİZİ ATEŞE ÇEKMEK İSTİYORLAR"

Avrupa'da da terör olayları yaşanıyor ama dış basın özellikle Türkiye'deki olayları büyütüp servis ediyor. Dünyada şu anda en çok kaynayan yer Ortadoğu. Türkiye'yi bu ateşin içine çekmeye çalışan ülkeler var. Türkiye'de o ateşin içine girmemek, toprağımızı korumak için çok büyük çaba sarf ediyor.

"BEN DE BİRÇOK KEZ LİNCE MARUZ KALDIM"

Geçtiğimiz yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızı lider olarak çok beğendiğinizi söylediğinizde sosyal medya üzerinden CHP'liler tarafından hakarete maruz kalmıştınız. Bu tahammülsüzlüğü nasıl yorumladınız?

Hayatım boyunca inandığım şeyleri söyledim. Sayın Cumhurbaşkanının çok etkili ve milyonları peşinden sürükleyen bir lider olduğunu tüm dünya kabul ediyor. Bu gerçeği sadece ben değil, sosyologlar da söylüyor. Bunu dile getirdiğim için bana sosyal medyadan saldırdılar. Saldırılar beni yıldıramaz, her zaman inandığım, doğru bulduğum şeyleri söyleyeceğim.

İnsanlar sosyal medya üzerinden linç edilmeye çalışılıyor. Örneğin Rıdvan Dilmen, Murat Boz gibi isimler referandumda 'Evet' oyunu vereceklerini açıklayınca saldırılara maruz kaldılar…

Sosyal medyada hızlı ve acımasız tepki veriliyor. Bu açıdan tehlikeli bir mecra olmaya başladı. Twitter'da 140 karakterle insanlar birbirine saldırıyor. Düşüncenizi açıklıyorsunuz, karşı taraf size harekete başlıyor. Yıllar önce bir televizyon programında Sayın Kılıçdaroğlu'na, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı'na yönelik keşke 'Recep Bey' demese, doğru değil' dedim diye hakarete maruz kaldım. Sırf bunu söyledim diye aynı çevreler bana bir sürü küfür etti.

"ŞÖHRETİ SEVGİYİ VE PARAYI TÜRKİYE'DE KAZANDIM"

'Ülkemi çok seviyorum' diyen Karadağlı, yıllarca Amerika'da yaşayıp eğitim almasına rağmen şöhreti, sevgiyi ve parayı Türkiye'de kazandığını söyledi.