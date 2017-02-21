Esra Erol'un 'ikizi' ortaya çıktı!

Esra Erol, instagram hesabından arkadaşı İdil Başeskioğlu ile fotoğraf paylaştı.

Atv'de izdivaç programı sunan Esra Erol, instagram hesabından arkadaşı İdil Başeskioğlu ile fotoğraf paylaştı. İkili arasındaki benzerlik dikkati çekti.

Atv'de izdivaç programı sunan Esra Erol, instagram hesabından arkadaşı İdil Başeskioğlu ile fotoğraf paylaştı. İkili arasındaki benzerlik dikkati çekti.

Esra Erol, sosyal medya hesabından modacı arkadaşı İdil Başeskioğlu ile fotoğrafını paylaştı. İkilinin benzerliği herkesi şaşırttı. Fotoğrafa "ikiz misiniz" şeklinde yorumlar yapıldı.

Ünlü sunucu, paylaştığı fotoğrafa, "Benim kardeşim, dostum, arkadaşım, kıymetlim iyi ki doğdun seni çok seviyorum" notunu yazdı.