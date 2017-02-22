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İşte 'nin yeni imajı

  • Giriş Tarihi: 22.2.2017 14:01 Güncelleme Tarihi: 22.2.2017 14:19
İşte Ceyda Düvenci'nin yeni imajı
İşte Ceyda Düvenci'nin yeni imajı

2016 yılının son günlerinde Kaz Dağları'nda düzenlenen törenle kendisi gibi oyuncu olan ile nikah masasına oturan ve bir erkek bebek bekleyen , sosyal medya hesabından hayranlarını şaşırtan bir paylaşımda bulundu.

Hayatında ilk kez saçlarını bu kadar kısa kestirdiğini belirten güzel oyuncu Düvenci, o anın karelerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Düvencinin paylaşımında belirginleşen karnı ise takipçilerinin dikkatindan kaçmadı. Güzel oyuncu paylaşımının altına şu notu düştü:

'Ve işte kulak hizası saçlarım. Hayatımda ilk kez bu kadar kısa kestirdim sanırım çok mutluyum. İzninizle fotoğraf altına yazılan hurafeleri siliyorum… Negatif hiçbir şeye kapımız açık değil. İçiniz iyi olsun, sevgi olsun, mutluluk olsun…''

İşte Düvenci'nin o paylaşımları...





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