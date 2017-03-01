ABD’den defol aptal!

Uzun süredir Los Angeles’ta yaşayan oyuncu Fadik Sevin Atasoy, önceki gün gittiği kitapçıda ırkçı bir saldırıya maruz kaldı

YAŞLI BİR KADIN

Oyuncu Fadik Sevin Atasoy, hayatının şokunu Amerika'da yaşadı. Yıllardır Los Angeles'ta yaşayan Atasoy, olayın önceki gün bir kitapçıda yaşlı bir kadın tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.



'SINIR DIŞI EDİLMELİSİN'

Atasoy, olayı Instagram'da şöyle anlattı: "Kadın yanıma yaklaşıp benim gibi aptal insanların ülkelerine zarar verdiğini belirtip sınır dışı edilmem gerektiğini söyledi. Geleceğimiz için korkuyorum."