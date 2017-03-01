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ABD’den defol aptal!

ÖZNUR KAYMAK
  • Giriş Tarihi: 1.3.2017
ABD’den defol aptal!
ABD’den defol aptal!

Uzun süredir ’ta yaşayan oyuncu , önceki gün gittiği kitapçıda ırkçı bir saldırıya maruz kaldı

YAŞLI BİR KADIN
Oyuncu , hayatının şokunu Amerika'da yaşadı. Yıllardır 'ta yaşayan Atasoy, olayın önceki gün bir kitapçıda yaşlı bir kadın tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

'SINIR DIŞI EDİLMELİSİN'
Atasoy, olayı 'da şöyle anlattı: "Kadın yanıma yaklaşıp benim gibi aptal insanların ülkelerine zarar verdiğini belirtip sınır dışı edilmem gerektiğini söyledi. Geleceğimiz için korkuyorum."

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