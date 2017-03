Işın Karaca: 15 Temmuz'daki tek şansımız Cumhurbaşkanımızdı

Müziğin güçlü yorumcularından olan Işın Karaca, Türkiye gündemiyle ilgili konuştu: 15 Temmuz'daki tek şansımız Cumhurbaşkanımızdı. Ve ben kızımın gözündeki korkuyu asla unutamam!

Türkiye'nin en popüler isimlerinden Işın Karaca, Türkiye gündeminden müzik hayatına kadar merak edilenleri Akşam Gazetesi'den Tuğba Kalçık'a anlattı.

"KIBRISLI TÜRKLER ACI ÇEKMİŞ"

İngiltere'de doğdunuz ve Kıbrıs kökenlisiniz. Hız kazanan Kıbrıs müzakereleri, Rum heyetinin tutumu nedeniyle umutları yarıda tüketti. Siz bu görüşmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Anneannelerim ve annemin yaşadığı acıları çok iyi biliyorum. Rum kesimi tarafından tarihte çok haksızlığa uğramış ve acı çekmiş bir toplum Kıbrıslı Türkler. Rum kesimi aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen ne yazık ki halen düşmanlık gösterebiliyor. Örneğin, Rum kesimine geçip alışveriş merkezine gittiğimiz zaman bile Türk plakalı arabamızı bıraktığımız gibi bulamıyoruz, dört lastiğimizi de indiriyorlar. Ekonomik açıdan da müzakere sürecinde açmazlar yaşanıyor. Müzakere bu değildir. Sadece istiyor ve hiçbir şey vermeye yanaşmıyor. Rum kesimi bu olumsuz tutumunu sürdürmeye devam ettiği müddetçe Kıbrıs'a barış gelmesi zor görünüyor maalesef. Biz Türk'üz ve Türk olarak Kıbrıs'ta yaşamaya devam etmek istiyoruz.

"DARBEYİ SAHNEDE ÖĞRENDİM"

Yaşanan terör olaylarının benzerleri yurtdışında da yaşandı ama İstanbul kadar etkilenmedi. Siz bu durumu neye bağlıyorsunuz?

Türkiye eskiden sadece PKK ile mücadele ediyordu ama artık bir sürü terör örgütüyle mücadele etmek zorunda. 15 Temmuz'da sahnedeydim ve darbe girişimini oradayken öğrendim. Günlerce kendime gelemedim. Dünyanın da birçok yerinde terör olayları yaşanıyor ama biz çok duygusal bir toplumuz. Ülkede yaşanan acı olaylar ruhumuzu derinden etkiliyor. Avrupa'da böyle duygudaşlık yok. Bu yüzden terör olayları olsa da eğlence sektörü bundan etkilenmiyor. Bunun yanı sıra ülkemizi uluslararası alanda karalamaya çalışan kesimler var. Türkiye'ye turist gelmesin diye ülkemizi terörle yan yana göstermek istiyorlar. Ama başaramazlar. Türkiye cennet gibi bir ülke.

"KIZIMIN GÖZÜNDEKİ KORKUYU UNUTAMAM "

Kısıklı'daki Demokrasi Şöleni'ne katıldınız. Sanatçı gözüyle 15 Temmuz'da yaşananlar karşısında neler hissetiniz?

15 Temmuz'da kızımın gözündeki o korkuyu unutamam. Kısıklı'ya sanatçı olarak değil vatandaş olarak katıldım. Demokrasimize ve geleceğimize sahip çıkmak için sadece Kısıklı'ya değil diğer alanlara da kızımı ve bayrağımı alarak gittim. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız gibi güçlü bir liderin olması bizim için büyük bir şans. Yoksa hepimiz dağılabilirdik.

"HER GECE MEHMETÇİĞE DUA"

Sosyal medyada terörle mücadelede Mehmetçiğimize moral veren destek mesajları paylaşıyorsunuz…

Yatağımızda rahat uyayabiliyorsak bunu bizim için canını ortaya koyarak vatanımızı koruyan Mehmetçiğimize borçluyuz. Ben her gece onlar için dua ediyorum. Bu toprak için canını verenler evlatlarımızı her daim hatırlamamız gerekiyor. Onlar bu vatan için öldüler. Şehit ailelerine de elimden ne geliyorsa yapıyorum, yapmaya da hazırım her zaman. Terörle mücadelede sonun kadar devletimin yanında olan bir sanatçıyım. Bunu da her platformda dile getiriyorum. Bayrağımız her zaman yaşayacak. Ne mutlu Türk'üm diyene ve ne mutlu bayrağımıza her koşulda sahip çıkan halkımıza…

"BURAYA AİT OLDUĞUMU HİSSETTİM"

Londra'dan Türkiye'ye uzanan bir müzik kariyeriniz var. Bugünden baktığınızda iyi ki de müziğe Türkiye'de devam etmişim diyor musunuz?

Ben iyi ki de Türkiye'de müziğe başladım diyorum aslında. İngiltere'de doğdum ve büyüdüm. Oranın kültürünü almama rağmen çocukluğumdan beri babamın toprağı beni hep çekerdi. Türkiye'ye ilk geldiğim gün buralara ait olduğumu hissetim. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Buranın insanını, doğasını yani her şeyini çok seviyorum. Müziğe bu ülkede başladım ve Allah'n izniyle burada da bitireceğim.

"REFERANDUMA HUZURLA GİDELİM"

İngiltere'de müzikal tiyatro üzerine eğitim gördünüz. Neden tiyatroda ilerlemediniz?

Sezen Aksu birgün Haldun Dormen'e 'Işın müzikal tiyatro eğitimi aldı. Neden oynatmıyorsun?' diye sormuştu. Sevgili Haldun Bey de 'Bu kızın sesi müzikale bir beden büyük' demişti. Ben bu söze bir süre alınganlık yapmıştım ama daha sonra anladım ki iltifat etmiş. Zaten vakitte ayıramıyorum. Bir de zor bir süreç geçirdik ülke olarak. Bu dönemde toplum olarak birlik içinde olmamız önemli. Huzur içinde referanduma gitmemiz en büyük dileğimdir. Referandum sonrası ülke olarak çok daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum.

Bireysel olarak kapımızı açtığımız Suriyeli kardeşlerimize yardım etmek için elimden geleni yapıyorum.

"SIĞINMACILARA YÜREĞİM KANIYOR"

İçinde bulunduğumuz zorlu coğrafyanın etkisini hissediyoruz. Siz bir sanatçı olarak içinden geçtiğimiz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?

İnsan olarak, anne olarak Suriye'deki savaştan kaçıp ülkemize sığınan insanları gördükçe yüreğim kanıyor. Çok acı bir tablo. Türkiye bu insanlara kapısını açarak bir kez daha büyüklüğünü gösterdi.



Kaynak: Akşam