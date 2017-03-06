Obeziteye karşı seferberlik başlattılar

Türk Böbrek Vakfı, Türkiye'de çocuk obez sayısındaki artışa karşı harekete geçti. Dünya Böbrek Günü'nün bu yılki temasını Çocukluk Çağı Obezitesiyle Mücadele olarak belirleyen vakfın başlattığı kampanyaya ünlü isimler destek verdi.

1.8 milyon çocuğun obez olduğu ülkemizde obeziteye karşı halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan kampanyaya; Wilma Elles, Burak Yılmaz, Aşkım Kapışmak, Mehmet Topal, Nuri Şahin, Özge Borak, Semih Kaya, Tümer Metin, Yasin Öztekin, Emre Çolak, Emel Yıldırım, Emine Ün, Gökhan Töre ve Fettah Can gibi ünlü isimler destek oldu. Ünlüler hazırladıkları videolarda; çocukları paketli gıdalar yerine ceviz, badem, kuru kayısı, dut kurusu ve pestil tüketmeye çağırdı.

Ünlü isimlerin videoları, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, projeyle ilgili şöyle konuştu: "Doğru beslenme ve hareketli yaşam tarzı, çocukluk çağında başlamalı. Aksi halde, uzun vadede ciddi hastalıklarla karşı karşıya kalınabilir.

Ebeveynler, çoğu zaman çocuklarını fast food ve sağlıksız gıdalar ile ödüllendirme yoluna gidiyor. Anadolu'nun zengin mutfağı ve yeme kültürüne geri dönerek, tencere yemeği, pekmez, süt ve güneşte kurutulmuş atıştırmalıklara yönelmeliyiz."