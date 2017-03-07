Aleyna Tilki şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

Emrah Karaduman ile yaptığı "Cevapsız Çınlama" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan 16 yaşındaki şarkıcı Aleyna uluslararası şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

Şarkıcı Aleyna Tilki, Emrah Karaduman ile yaptığı "Cevapsız Çınlama" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştı. Tilki uluslararası şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.



Gündemden düşmeyen 16 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, Emrah Karaduman ile uluslararası şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.





TİLKİ ULUSLARARASI YARIŞMADA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK



Aleyna Tilki uluslararası yarışmada ülkemizi temsil edeceğini Twitter'daki video paylaşımı ile duyurdu.



İşte Tilki'nin o paylaşımı:



