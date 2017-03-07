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şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

  • Giriş Tarihi: 7.3.2017 11:42 Güncelleme Tarihi: 7.3.2017 12:01
Aleyna Tilki şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek
Aleyna Tilki şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

ile yaptığı "Cevapsız Çınlama" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan 16 yaşındaki şarkıcı Aleyna uluslararası şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

Şarkıcı , ile yaptığı "Cevapsız Çınlama" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştı. Tilki uluslararası şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

Gündemden düşmeyen 16 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, Emrah Karaduman ile uluslararası şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.


TİLKİ ULUSLARARASI YARIŞMADA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

Aleyna Tilki uluslararası yarışmada ülkemizi temsil edeceğini Twitter'daki video paylaşımı ile duyurdu.

İşte Tilki'nin o paylaşımı:

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