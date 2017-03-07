Harika Avcı'dan gözaltı açıklaması

Geçtiğimiz yıl şoförü Emre Ekinci'yi tehdit edip dövdürdüğü iddia edilen Harika Avcı, geçtiğimiz gün sabaha karşı 05.30'da gözaltına alınmış ifade verdikten sonra mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Avcı, gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Harika Avcı'nın, İzmir'de kaldığı otelde gözaltına alındığı, sağlık kontrolünden geçtikten sonra ifade vererek serbest bırakılmıştı. Ünlü şarkıcının gözaltına alınma nedeni olarak ise 2016 yılında şöförü Emre Ekinci'yi tehdit edip dövdürdüğü davadaki yakalama kararı gösterilmişti.

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"GEÇMİŞ BİR DAVA İLE İLGİLİ İFADE VERDİM"

Instagram hesabından açıklama yapan Harika Avcı, başka bir davadan dolayı ifade verdiğini belirtti. İşte Avcı'nın o açıklaması:

57 yaşındaki şarkıcı, "Bir süredir hakkımda çıkan asılsız haberleri üzülerek izlemekteyim. Özellikle bugüne kadar hiçbir yorum yapmadım. Öncelikle yaşadığım stresten dolayı buna sağlığım izin vermedi, sonrasında da siz sevenlerimin ve değerli basın mensuplarının yıllardır beni tanığını göz önünde bulundurarak, ismimi karalamak isteyen kimseye paye vermek istemedim. Ancak yine üzülerek görüyorum ki, bu asılsız haberlerin ardı arkası kesilmeyecek. Şunu belirtmek isterim ki bazı mecralarda hakkımda yayınlanan haberin geçtiğimiz günlerde hakkımda çıkan ve doğruyu yansıtmayan haberlerle hiç ilgisi yoktur. Ameliyat dönemimde geçmişten gelen bir dava ile ilgili ifademi bildirmediğimden, sağlığıma yavaş yavaş kavuştuğum bugünlerde yeniden ifademe başvurulmuştur. Bu durumda sizlerde takdir edersiniz ki herhangi bir sakınca ya da haber değeri olan bir konu yoktur ve kesinlikle yeniden belirtiyorum ki; konunun son dönemde hakkımda çıkan haberlerle ilgisi yoktur. Bu son derece üzücü haberler sonucu yaşadığım stresten bugün yine hastanaye gitmek zorunda kaldım maalesef. Doktorum kesinlikle istirahat etmem geretkiğini belirtti. Avukatlarım şu anda bu konu ile ilgili gereken ne ise yapıyorlar. Elbette gerekirse bu konu ile ilgili ifademi vereceğim. Şunu unutmayın ki; ifade vermek iddia edilen konularla ilgili suçlu olmak ya da bunu kabul etmek değildir. Kendi adıma Yüce Yargı Makamının bu konu ilgi ilgili de benden talep ettiği her türlü vatandaşlık görevini yerine getireceğim. Sizlere ve değerli basın mensuplarına verdiğim değerden dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum. Bundan sonra sadece sağlığımla ve işimle ilgilenmek istiyorum. Konuyla ilgili şu an için başka açıklamam olmayacaktır. Kendinizi iyi bakın, Hepimize sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Sevgilerimle Can'larım" ifadelerini kullandı.