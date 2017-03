‘Selam Dengesiz’ adlı albümüyle ses getiren Ayşe Hatun Önal; müzik dünyasında boşluk doldurmayı değil, kalıcı olmayı hedeflediğini söylüyor: Müzik olayında komple eksiğiz bence. Bir İngiliz grubu dinlediğimde bunu daha iyi anlıyorum. Peki neden eksiğiz? Bunun cevabı henüz verilmedi

Müzik dünyasındaki yerini her geçen gün sağlamlaştıran Ayşe Hatun Önal, Sony Music'ten çıkan yeni albümü 'Selam Dengesiz' ile dinleyiciyle buluştu. ABD'de çölün ortasında çektiği klibiyle de adından söz ettiren Önal ile toplam 16 parçanın yer aldığı yeni albümünü konuştuk...

Yeni albümünüz 'Selam Dengesiz'den şarkılar her yerde çalınmaya başladı. Nasıl bir albüm oldu?

10 şarkı ve onların versiyonlarıyla birlikte toplam 16 parça yer alıyor. Albümü yapmam 2.5-3 yıl sürdü ve çok güzel bir iş oldu. Elimde hep bir şeyler sürünür; bu albüm de biraz süründü. Söz, bir dahaki albümü süründürmeyeceğim! (Gülüyor) Bu albümde ilk kez İskender Paydaş ile çalıştık. İskender, can simidim oldu; 'Dengesiz' parçasının aranjesini yaptı. İsra Gülümser çok güzel şarkılar yazdı. 'Olay'ın bestesi ise Mısırlı besteci Amr Mostafa'ya ait, sözleri de İsra'nın. Gülşah Tütüncü, Onur Özdemir, Gülhan ve Alper Narman'ın da imzaları var. 'Dur Dünyam'ın sözü ve müziği ise bana ait. Sony Music de, ben de sonuçtan şimdiden memnunuz.

Son yıllarda sürekli yeni şarkılar yapıyorsunuz. Amerika'da kaldığınız zamanların acısını mı çıkarıyorsunuz?

Böyle acı çıkarma mı olur yahu! Başkaları yapacakları albümleri, şarkıları zamanında yapmışlar. O yüzden artık uzun sürelere yayarak bir şeyler yapıyorlar. Benim böyle bir durumum yok; sürekli üretmem lazım bu aralar. rıhanna'nın tasarımcısı hazırladı

Amerika'ya bir gittiniz, yedi yıl kaldınız. Neden uzaklaşma gereği duydunuz?

O kadar uzun değildi aslında... Sadece buralarda görünmüyordum.

Burning Man Festivali'nde, çölde klip çekme fikri nasıl doğdu? Geçtiğimiz yıl Türkiye'den birçok ünlü isim de koşarak Burning Man'e gitmişti...

Aslında ilk planda Tuz Gölü de vardı. Çünkü Burning Man'de her yeri görüntülemek yasak. İnsanlar, görüntülerde yer alırlarsa dava açabilirler. Çölün ortasında, Kaliforniya'dan dört saat uzaklıkta bir yer... Festivalde kamp yapanlar her şeylerini alıp gidiyorlar. Suyun bittiğinde yan karavandan istiyorsun mesela... Sürekli parti yapılan bir yer. Klip kostümlerini; Pink, Rihanna, Madonna gibi yıldızların sahne kostümlerini tasarlayan, ABD'nin ünlü stil danışmanlarından Punk Kouture yaptı.

En sevilen şarkılarınız hep 'eller havaya' tarzında... Sizden romantik şarkı çıkmaz mı?

Aslında romantik bir şarkı yazdım ama albüme yetiştiremedim. Son dakikada koymaktan vazgeçtim.

Artık elektronik müzik denince akla siz geliyorsunuz. Sizce ülkemizde elektronik müzik tam anlamıyla tanınıyor mu?

Aman akla gelmesin sakın! Gençliğimde dinliyorlardı, yani ilkokulda... (Gülüyor) Artık herkes tarafından biliniyordur herhalde. İnternet çağı çünkü... Bizim çağımızda internet yoktu.